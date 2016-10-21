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Barcelona-F.Bahçe / G.Saray-Kızıl yıldız

Euro Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray bugün 2. maçlarını oynayacak

Barcelona-F.Bahçe / G.Saray-Kızıl yıldız
EURO Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray bugün 2. maçlarını oynayacak. İlk maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 2. maçında 22.00'de Barcelona'ya konuk olacak.

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Bir başka temsilcimiz Galatasaray ise ilk maçta CSKA Moskova'ya yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. Takımımız bugün saat 20.00'de bu kez Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.
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