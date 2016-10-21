Barcelona-F.Bahçe / G.Saray-Kızıl yıldız

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EURO Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray bugün 2. maçlarını oynayacak. İlk maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 2. maçında 22.00'de Barcelona'ya konuk olacak.
ASLAN KAZANMAK İSTİYOR
Bir başka temsilcimiz Galatasaray ise ilk maçta CSKA Moskova'ya yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. Takımımız bugün saat 20.00'de bu kez Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.
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