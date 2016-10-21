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dağıldı: 90-66

Olympiakos’a farklı yenilen Euroleague’de 2’de 0 yaptı

Anadolu Efes dağıldı: 90-66
THY Avrupa Ligi'nde 2. maçını da deplasmanda oynayan Anadolu Efes, Olympiakos'a farklı yenildi: 90-66. İlk yarıyı 41-33 geride kapatan temsilcimiz 3. periyoda iyi savunma ile başlasa da hücumda aynı başarıyı gösteremedi ve dakikalar ilerledikçe fark da açıldı. Olympiakos'da Spanoulis 17 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise 22 sayıyla Euroleague kariyer rekoru kırdı ama yenilgiyi önleyemedi.
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