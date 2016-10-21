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Alpay Özalan: Her maçımız final

Eskişehir hocası, “Her maç final” dedi.

Alpay Özalan: Her maçımız final
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, sezon başında koyulan şampiyonluk hedefine ulaşmak için her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

GÖZTEPE'NİN KADROSU İYİ
Özalan, Göztepe maçı için ise "Göztepe'nin iyi bir kadrosu var. Biz de iyi kadroya sahip, iyi bir takımız. Mücadele ve oyun açısından güzel bir karşılaşma olacak. 3 puana talibiz. Bu maçta alaacğımız bir galibiyet bizim için önemli. En kritik maçlarımızdan birini oynayacağız" dedi.
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