Alpay Özalan: Her maçımız final

TFF 1. Ligekiplerinden Eskişehirspor'un teknikdirektörü Alpay Özalan, sezon başında koyulanşampiyonluk hedefine ulaşmak için her maça kazanmakiçin çıktıklarını söyledi.
GÖZTEPE'NİN KADROSU İYİ
Özalan, Göztepe maçı için ise "Göztepe'nin iyi bir kadrosu var. Biz de iyi kadroya sahip, iyi bir takımız. Mücadele ve oyun açısından güzel bir karşılaşma olacak. 3 puana talibiz. Bu maçta alaacğımız bir galibiyet bizim için önemli. En kritik maçlarımızdan birini oynayacağız" dedi.
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