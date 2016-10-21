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Abouçakar Avrupa şaşar

Avrupa basını Kartal’a övgüler yağdırdı. La Gazzetta dello Sport, “Aboubakar herkesi krize soktu” dedi. Coriero Dello Sport da Kamerunlu golcüyü övdü. UEFA ise, “Güneş’ten İtalyan işi” yorumunda bulundu.

Abouçakar Avrupa şaşar
'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenmesi ortalığı sarstı. İtalyan ekibi, bireysel hatalar, savunma zaafı ve penaltı atışının kaçırılması nedenleriyle sert ifadelerle eleştirirken, Beşiktaş'a övgüler yağdırdı. La Gazzetta dello Sport, "karışık işler" anlamında kullanılan bir İtalyan deyimi olan "Cose Turche (Türk şeyleri)" sürmanşetiyle çıktı ve Napoli'nin "kara bir gece" yaşadığını belirterek, "Türkler güçlüydü. Napoli, Beşiktaş'a çok fazla hediye sundu, savunması ile bir felaketti. Bu mağlubiyetle, grupta tur atlamayı bile riske soktular. Napoli, top rakipteyken acı çekti. Defanstaki yüzeysellik Avrupa kupalarında affedilmiyor, Napoli 17 şut çekip, 17 korner atarken; buna karşılık Beşiktaş sadece 3 şut çekip, 3 gol buldu" ifadesini kullandı.

UEFA, ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ YAĞDIRDI
LA Gazzetta dello Sport ayrıca "Rus hakem Karasev'in ikinci penaltısı ise nezaketen bir hediye! Aboubakar herkesi krize soktu. Napoli'ye rahat vermedi" dedi. Diğer gazetelerin başlıkları ise şöyle: Coriero Dello Sport: (İtalya): Kabus gibi. Napoli'yi Türkler çarptı. Aboubakar herkesi şaşırtan bir performans ortaya koydu. Kaleci Fabi ise bir müciziler fabrikası gibiydi. UEFA: Güneş'ten İtalyan işi. Tecrübeli teknik adam, 5 yıl önce Inter'e yaşattığı şoku, şim de Napoli'ye yaşattı. Aboubakar maçın anahtar oyuncusu.

KARTAL DEVLER LİGİ'NDE REKORA KOŞUYOR!
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 3-2 yenerken yenilgisiz takımlar arasında yer aldı. 3 maçta 5 puan toplayan Siyah- Beyazlılar en iyi performansına çok yaklaştı. 2003-04'te Lucescu yönetiminde 7 puan toplayan Kartal o dönemde en başarılı dönemini yaşamıştı.

BİR İLK YAŞANDI
Napoli'yi deplasmanda yenen Beşiktaş, İtalyan ekiplerine karşı da ilk galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılar İtalyan takımlarını daha önce mağlup etmeyi başaramamıştı.
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