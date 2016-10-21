Abouçakar Avrupa şaşar

Avrupa basını Kartal’a övgüler yağdırdı. La Gazzetta dello Sport, “Aboubakar herkesi krize soktu” dedi. Coriero Dello Sport da Kamerunlu golcüyü övdü. UEFA ise, “Güneş’ten İtalyan işi” yorumunda bulundu.
Beşiktaş'ın ŞampiyonlarLigi B Grubu'nda Napoli'yideplasmanda 3-2yenmesi ortalığı sarstı. İtalyanekibi, bireysel hatalar, savunmazaafı ve penaltı atışının kaçırılmasınedenleriyle sert ifadelerle eleştirirken,Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.La Gazzetta dello Sport, "karışıkişler" anlamında kullanılan birİtalyan deyimi olan "Cose Turche(Türk şeyleri)" sürmanşetiyle çıktıve Napoli'nin "kara bir gece" yaşadığınıbelirterek, "Türkler güçlüydü.Napoli, Beşiktaş'a çok fazla hediyesundu, savunması ile bir felaketti.Bu mağlubiyetle, grupta tur atlamayıbile riske soktular. Napoli,top rakipteyken acı çekti. Defanstakiyüzeysellik Avrupa kupalarındaaffedilmiyor, Napoli 17 şut çekip,17 korner atarken; buna karşılıkBeşiktaş sadece 3 şut çekip, 3 golbuldu" ifadesini kullandı.
UEFA, ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ YAĞDIRDI LA Gazzetta dello Sport ayrıca "Rus hakem Karasev'in ikinci penaltısı ise nezaketen bir hediye! Aboubakar herkesi krize soktu. Napoli'ye rahat vermedi" dedi. Diğer gazetelerin başlıkları ise şöyle: Coriero Dello Sport: (İtalya): Kabus gibi. Napoli'yi Türkler çarptı. Aboubakar herkesi şaşırtan bir performans ortaya koydu. Kaleci Fabi ise bir müciziler fabrikası gibiydi. UEFA: Güneş'ten İtalyan işi. Tecrübeli teknik adam, 5 yıl önce Inter'e yaşattığı şoku, şim de Napoli'ye yaşattı. Aboubakar maçın anahtar oyuncusu.
KARTAL DEVLER LİGİ'NDEREKORA KOŞUYOR! Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 3-2 yenerken yenilgisiz takımlar arasında yer aldı. 3 maçta 5 puan toplayan Siyah- Beyazlılar en iyi performansına çok yaklaştı. 2003-04'te Lucescu yönetiminde 7 puan toplayan Kartal o dönemde en başarılı dönemini yaşamıştı.
BİR İLK YAŞANDI Napoli'yi deplasmanda yenen Beşiktaş,İtalyan ekiplerine karşı da ilk galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılarİtalyan takımlarını daha önce mağlup etmeyi başaramamıştı.
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