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Osmanlı & Konyaspor Avrupa sınavında

UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal’i, Konya da Braga’yı saat 20.00’de konuk edecek

Osmanlı & Konyaspor Avrupa sınavında
Osmanlıspor ve bu akşam gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak... 3 puanı bulunan , 4 puanla L Grubu'nun zirvesinde yer alan Villarreal'i Başkent'te konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu maçı İsrailli hakem Dvir Shimon yönetecek. Maçı TRT1 canlı olarak ekranlara getirecek.

TİVUBU VERECEK
H Grubu'nda mücadele eden Konyaspor ise Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. 20.00'de başlayacak maçı Azeri Aliyar Agayev yönetecek. Karşılaşma Tivibu'dan naklen yayınlanacak.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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