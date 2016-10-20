Osmanlı & Konyaspor Avrupa sınavında

Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor bu akşam gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak... 3 puanı bulunan Osmanlıspor, 4 puanla L Grubu'nun zirvesinde yer alan Villarreal'i Başkent'te konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu maçı İsrailli hakem Dvir Shimon yönetecek. Maçı TRT1 canlı olarak ekranlara getirecek.
TİVUBU VERECEK
H Grubu'nda mücadele eden Konyaspor ise Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. 20.00'de başlayacak maçı Azeri Aliyar Agayev yönetecek. Karşılaşma Tivibu'dan naklen yayınlanacak.
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