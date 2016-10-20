Onazi için seferberlik

Akhisar Belediye maçında sakatlanan Onazi için kulüp doktorları seferberlik ilan etti. Baldırında kas spazmı tespit edilen Nijeryalı futbolcunun oynama şansının giderek artması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Onazi, Galatasaray maçının kendileri için ne kadar önemli olduğunu iyi bildiklerini ifade ederek, "Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymek istiyorum. Tedavim olumlu gidiyor" ifadesini kullandı.