Fenerbahçe kafilesi İngiltere yolculuğunda neredeyse ölümden döndü. Sarı-lacivertliler'i taşıyan özel uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de bulunduğu uçak saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manchester'a hareket etti. Uçak saat 13.45 sularında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil inişe başladı. Ancak bu kaza birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Çünkü TAKVİM, Borajet'e ait uçağın kalkıştan önce camının çatlak olduğunu öğrendi. 30 bin feet yüksekliğe çıkınca da çatlak genişledi! Yetkililer ise kuş sürüsü çarptığını söyledi. Ancak uzmanlar, "Bu kadar yükseklikte kuş olmaz" şeklinde konuştu.



SABAH YOLA ÇIKTILAR...12 SAATTE ULAŞTILAR

Fenerbahçe'yi uçuran Borajet firması ise takımı Manchester'a ulaştırmak için yeni bir uçak gönderdi. Kuşkulu kaza, sosyal medyayı inletti. Fenerbahçe taraftarları daha önce otobüslerine yapılan saldırıyı hatırlattı. Sarı-lacivertlilerli taraftarların büyük kısmı, bu olayın kuş sürüsünden dolayı kaynaklanmadığı görüşünde... Havada korku dolu anlar yaşayan sarı-lacivertli kafile Manchester'a 12 saat süren sıkıntılı bir yolculuk sonrası ulaşabildi.



CAMIN ÇATLADIĞI ÖNCE YILDIRIM'A SÖYLENDİ

Uçakta bulunan görgü tanıkları Budapeşte üzerindeyken kabin görevlilerinden birinin Başkan Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek olayı anlattığını ve F.Bahçe Başkanı'nın da sakince dinleyip koltuğundan da kalkmadığını aktardı.



EZELİ RAKİPLER UNUTMADI

Futbol Federasyonu ve F.Bahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray ile Beşiktaş sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' mesajları yayımladı. Sosyal medyada birçok kulüp de Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajlarını iletti.



ÇOK YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE

İngiliz devi Manchester United, F.Bahçe'yi taşıyan uçağın Budapeşte'ye acil inişi sonrası bir mesaj yayımladı. Kulübün twitter hesabından, "Manchester'a yolculuğunuzun güvenli bir şekilde geçmesini dileriz. Yakında görüşmek üzere!" denildi. Fenerbahçe yönetimi de de bu mesaja cevap olarak twitter aracılığıyla İngiliz devine teşekkür etti.