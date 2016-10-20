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Kaptan konuşuyor!

Kaptan konuşuyor!
Trabzon Kaptanı Onur Recep Kıvrak, Akhisar Belediyespor maçının ardından oyuncularla bir toplantı yaparak, "Elbette ki olacak... Kazanacağız. Bu futbolu oynayalım ve hocamızın istediklerini yapalım yeter" dedi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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