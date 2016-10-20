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Kadiköy'den sonra Old Trafford'da da sesleri

'nde A Grubu'nda 3. maçında 'a 4-1 mağlup olan 'de Old Trafford'da da Başkan ya davet etti.

Kadiköyden sonra Old Traffordda da istifa sesleri

Süper Lig'de geçen pazar sahasında Aytemiz Alayanspor ile 1-1 berabere kalması sonrası Kadiköy Ülker Stadyumu'nda başkan ve yönetimi protesto eden sarı lacivertli lar, 'nde A Grubu'nda 3. maçında 'a karşı takımlarının kötü oyunu ve 4-1 yenilmesi sonrasında yine Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi ya davet etti.

Yönetim istifa tezahüratı yapan sarı lacivertli taraftarların sesi TV'den de duyuldu.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 00:19
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