Süper Lig'de geçen pazar sahasında Aytemiz Alayanspor ile 1-1 berabere kalması sonrası Kadiköy Ülker Stadyumu'nda başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi protesto eden sarı lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda 3. maçında Manchester United'a karşı takımlarının kötü oyunu ve 4-1 yenilmesi sonrasında yine Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti.
Yönetim istifa tezahüratı yapan sarı lacivertli taraftarların sesi TV'den de duyuldu.
Kadiköy'den sonra Old Trafford'da da istifa sesleri
UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda 3. maçında Manchester United'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftar Old Trafford'da da Başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti.
Süper Lig'de geçen pazar sahasında Aytemiz Alayanspor ile 1-1 berabere kalması sonrası Kadiköy Ülker Stadyumu'nda başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi protesto eden sarı lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda 3. maçında Manchester United'a karşı takımlarının kötü oyunu ve 4-1 yenilmesi sonrasında yine Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti.
Etiketler: Aziz Yıldırım , Fenerbahçe , istifa , Taraftar , Manchester United , UEFA Avrupa Ligi
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