Süper Lig'de geçen pazar sahasında Aytemiz Alayanspor ile 1-1 berabere kalması sonrası Kadiköy Ülker Stadyumu'nda başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi protesto eden sarı lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda 3. maçında Manchester United'a karşı takımlarının kötü oyunu ve 4-1 yenilmesi sonrasında yine Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti.



Yönetim istifa tezahüratı yapan sarı lacivertli taraftarların sesi TV'den de duyuldu.