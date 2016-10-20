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Çin’de 1. turda ele ndi

Milli tenisçi, Suzhou Turnuvası’nda Sırp Stojanovic’e 2-0 mağlup oldu

İpek Soylu Çin’de 1. turda ele ndi
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Suzhou Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, Sırp rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, Nina Stojanovic ile karşılaşan Soylu, 6-2 ve 6-4'lük iki setin ardından rakibine 2-0 mağlup olarak elendi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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