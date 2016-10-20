İpek Soylu Çin’de 1. turda ele ndi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Suzhou Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, Sırp rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, Nina Stojanovic ile karşılaşan Soylu, 6-2 ve 6-4'lük iki setin ardından rakibine 2-0 mağlup olarak elendi.