İmza izdihamı

Galatasaray Futbol Takımı, Florya'daki GSStore'da imza gününe katıldı ve taraftarlarla buluştu. İmza gününe teknik direktör Jan Olde Riekerink ile birlikte kaptan Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Fernando Muslera, Bruma, Eren Derdiyok, Hakan Balta katıldı. Yoğun ilgiden dolayı Tolga Ciğerci ve Lionel Carole da evlerinden gelerek arkadaşlarına imza gününde destek olmak için imza gününe katıldılar. Taraftarlar organizasyona çok büyük bir ilgi gösterirken, Store önünde 500 metreyi aşkın kuyruk oluştu. Bazı taraftarlar yo- ğunluk nedeniyle imza alamadı.
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