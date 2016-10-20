Ferdinand: Volkan’a dikkat!

Manchester United'ın efsane stoperlerinden Rio Ferdinand ITV'de yorumculuk yaptığı programda, Robin van Persie için, "Oynaması bile şüpheli" dedi. Defansın iki ağır ve araya atılan toplarda çok hata yapan iki oyuncudan kurulu olduğunu söyledi. F.Bahçe'de tek dikkat edilmesi gereken oyuncunun Volkan Şen olduğunun altını çizdi.



DİRENÇLERİ KIRILMALI!

Fenerbahçe'nin liginde sıkıntılı günler yaşadığının da altını çizen Ferdinand, "Futbolcular bu gibi durumlarda ilginç motivasyonlara sahip olabilir. Fenerbahçe de bu maça asılacaktır. Bence Manchester United gücünü ilk yarıda ortaya koyup, rakibinin direncini kırmalı. Aksi halde Türkler dakikalar ilerledikçe daha tehlikeli olacaktır" dedi.