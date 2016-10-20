Ferdinand: Volkan’a dikkat!

Manchester United'ınefsane stoperlerinden Rio FerdinandITV'de yorumculuk yaptığıprogramda, Robin van Persieiçin, "Oynaması bile şüpheli"dedi. Defansın iki ağır ve arayaatılan toplarda çok hata yapan ikioyuncudan kurulu olduğunu söyledi.F.Bahçe'de tek dikkat edilmesigereken oyuncunun VolkanŞen olduğunun altını çizdi.
DİRENÇLERİ KIRILMALI! Fenerbahçe'nin liginde sıkıntılı günler yaşadığının da altını çizen Ferdinand, "Futbolcular bu gibidurumlarda ilginç motivasyonlarasahip olabilir. Fenerbahçede bu maça asılacaktır. BenceManchester United gücünü ilkyarıda ortaya koyup, rakibinindirencini kırmalı. Aksi haldeTürkler dakikalar ilerledikçedaha tehlikeli olacaktır" dedi.
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