F.Bahçe’nin Old Trafford’da puan savaşı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndakitemsilcimiz Fenerbahçegrubundaki 3. maçında İngiliz deviManchester United'ın konuğu oluyor.TSİ 22.05'te start alacak karşılaşmayıFransız hakemBenoit Basten yönetecek.Karşılaşma Tivibu2'den canlıolarak yayınlanacak.Fenerbahçe'desakatlığıbulunan Lens ve Sow'un forma giymesibeklenmiyor. Fenerbahçe,daha önce oynadığı maçlarda Zoryaile deplasmanda 1-1 berabere kalmış,Feyenoord'u ise Kadıköy'de1-0 mağlup ederek 4 puana ulaşmıştı.Grupta oynanacak diğer maçtaHollanda ekibi Feyenoord, Ukraynatemsilcisi Zorya'yı konuk edecek.Fenerbahçe bu gece İngiltere'denpuan ya da puanlarla dönerse ilk ikiiçin önemli bir avantaj elde edecek.
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