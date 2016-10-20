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F.Bahçe’nin Old Trafford’da puan savaşı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda 4 puanla lider durumda bulunan , 3. maçında bu gece 22.05’te Manchester United’a konuk olacak.

F.Bahçe’nin Old Trafford’da puan savaşı
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe grubundaki 3. maçında İngiliz devi Manchester United'ın konuğu oluyor. TSİ 22.05'te start alacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Basten yönetecek. Karşılaşma Tivibu 2'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Lens ve Sow'un forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış, Feyenoord'u ise Kadıköy'de 1-0 mağlup ederek 4 puana ulaşmıştı. Grupta oynanacak diğer maçta Hollanda ekibi Feyenoord, Ukrayna temsilcisi Zorya'yı konuk edecek. bu gece İngiltere'den puan ya da puanlarla dönerse ilk iki için önemli bir avantaj elde edecek.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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