Braga’ya Mevlanalı karşılama!

Konyaspor yönetimi bugün Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Braga'ya büyük bir jest yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Portekiz ekibini çiçek Hz. Mevlana'nın İngilizce Mesnevi'sini hediye ederek karşıladı. Öte yandan teknik direktör Aykut Kocaman dün maçla ilgili basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, "Kağıt üstünde hem gol atmamız hem de 3 puan almamız açısından en uygun şartların olduğu maç gibi görünüyor. Eğer bunu başarabilirsek, futbolcu arkadaşlarımızla yeniden hesap yapma şansına sahip olacağız" diye konuştu.