Borç sıfırlanmaz

G.Saray eski Başkan adayı Prof. DrAhmet Özdoğan, "Kulübün tartışması gerekenkonu gayrimenkullerimizi satıp satmamakdeğil, şimdi örneklediğim yönetimtarzına devam edip etmeyeceğimizdir."dedi. Özdoğan, "Yaptığı her aktivitede süreklizarar eden bir kurumun gayrimenkulleriniveya diğer menkul değerlerinisatarak hayattakalması mümkün değildir. Geçici veyadönemsel başarılar modern yönetim anlayışındabir şey ifade etmemekte ve kurumlar'sürdürülebilir başarıyı' getirecekçözümler ve yönetim anlayışlarına yönelmekzorundadır" ifadelerini kullandı. Özdoğan,"G.Saray'ın şu an 150 milyondolara ihtiyacı var. Riva'nın bir bölümü veMecidiyeköy'de ki otel bize yeter. Riva'yıparsellememiz ve mutlaka bu alanda GalatasarayAli Sami Yen spor kompleksinikurmamız lazım. Ali Sami Yen Meslek Lisesive Spor Yüksek Okulu Riva'da olmalıdır.Florya'ya asla dokunamayız" dedi.
GALATASARAY EKOLÜNÜ YAYMAMIZ LAZIM Özdoğan, "Alt yapıyı güçlendirecek çalışmalar yapıp gerek olimpiyatlar gerekse uluslararası yarışmalara hazırlanmamız lazım. Böylece G.Saray ekolünü, hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya yaymış oluruz." şeklinde konuştu.
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