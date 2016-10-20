Borç sıfırlanmaz

G.Saray eski Başkan adayı Prof. Dr Ahmet Özdoğan, "Kulübün tartışması gereken konu gayrimenkullerimizi satıp satmamak değil, şimdi örneklediğim yönetim tarzına devam edip etmeyeceğimizdir." dedi. Özdoğan, "Yaptığı her aktivitede sürekli zarar eden bir kurumun gayrimenkullerini veya diğer menkul değerlerini satarak hayatta kalması mümkün değildir. Geçici veya dönemsel başarılar modern yönetim anlayışında bir şey ifade etmemekte ve kurumlar 'sürdürülebilir başarıyı' getirecek çözümler ve yönetim anlayışlarına yönelmek zorundadır" ifadelerini kullandı. Özdoğan, "G.Saray'ın şu an 150 milyon dolara ihtiyacı var. Riva'nın bir bölümü ve Mecidiyeköy'de ki otel bize yeter. Riva'yı parsellememiz ve mutlaka bu alanda Galatasaray Ali Sami Yen spor kompleksini kurmamız lazım. Ali Sami Yen Meslek Lisesi ve Spor Yüksek Okulu Riva'da olmalıdır. Florya'ya asla dokunamayız" dedi.



GALATASARAY EKOLÜNÜ YAYMAMIZ LAZIM

Özdoğan, "Alt yapıyı güçlendirecek çalışmalar yapıp gerek olimpiyatlar gerekse uluslararası yarışmalara hazırlanmamız lazım. Böylece G.Saray ekolünü, hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya yaymış oluruz." şeklinde konuştu.