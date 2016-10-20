Bağımsızlık projesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yarın yapılacak tarihi Genel Kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte üyelere ve camiaya seslenen Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar: "Spor salonu yapabilmek için gerekli yetki belgesini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldık. Ruhsatı çıkaracağız, ardından da inşaata başlayacağız. Riva ve Florya'nın geliştirilmesi aynı firma tarafından yapılacak ve beklentim yaklaşık 500 milyon dolar bir para gelmesi. İkisinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde 1.5 milyar liralık borcun tasfiyesi mümkün olmaz. Bu, Galatasaray Kulübü'nün mali bağımsızlık projesidir. Maksimum fayda için hareket ediyoruz. Senede 120 milyon lira faiz ödeyerek bu durumu götüremeyiz."



ONAY GELMEZSE EYLEM PLANINI YAPARIZ

"Arazi, Selahattin Beyazıt başkanımız döneminde 40 sene önce satın alınmış. Adnan Polat emek sarf etmiş ve bayağı uğraşmış. O zaman niye alındı, niye ruhsat için uğraşıldı. Riva böyle zamanlar için alındı. Galatasaray'a fayda getirmesi, çıkış noktası olması için bunları yapmak zorundaydılar. Genel Kurul, kulübün sahibidir ve yönetim kurulu da onların isteğine göre en iyi şekilde yönetmeye çalışır. Şartlara göre (Genel Kurul onay vermezse) yeni eylem planları belirlenir."



