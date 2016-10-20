  1. Kartal’dan müthiş zafer
  2. Napoli’yi de hakemi de yendik

Abouçakar

13’te Adriano ile öne geçen Kartal’a Mertens yanıt verdi... Fakat 38’de siftah yapıp skoru 2-1’e getirdi. 49’da Fabri, Insigne’nin penaltısını çıkardı. 69’da ise Gabbiadini penaltıda hata yapmadı. Fakat 86’da sahne alan Aboubakar, ’yi avladı

Abouçakar
İişte Kartal işte destan... Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında lider ile İtalya'da karşılaşan güçlü rakibini 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Puanını 5'e çıkaran Şenol Güneş'in ekibi gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı... 13. dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Quaresma'nın yerden ortasında arka direkte Adriano'nun şutunda top filelerle buluştu: 0-1. 18. dakikada Mertens'in gelişine şutunda kaleci Fabri topu kornere çeldi. 30. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Callejon'un yerden ortasında altıpas içinde Mertens topu ağlara yolladı. 1-1. 38. dakikada defansın hatasıyla topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girer girmez şutu ağlara gitti: 1-2.

BENFICA DA KIEV'DE ÜÇ PUANI ALDI
49'da Fabri ceza sahasında Mertens'i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Fakat Fabri, Insigne'nin köşeden çıkardı. 69'da hakem yine penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Gabbiadini topu ağlara yolladı ve skor 2-2 oldu. 86'da Quaresma serbest vuruşu kullandı. Arka direkte Aboubakar kafayı vurdu ve Beşiktaş 3 puanı aldı. Grubumuzdaki diğer maçta Benfica, D.Kiev'i 2-1 mağlup etti.

KAÇIRDI, ÇOK ELEŞTİRİLDİ AMA NAPOLI'YE PATLADI!
Sezon başında Mario Gomez'in yerine Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen Vincent Aboubakar şanssızlığı İtalya'da kırdı... Şu ana kadar ne Süper Lig ne de Şampiyonlar Ligi'nde golle buluşamayan Kamerunlu büyük bir tartışma konusu olmuştu. Fakat Vincent Aboubakar dün Napoli ağlarını iki kez sarstı. Hem Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attı hem de Napoli zaferini getirdi. Yıldız futbolcu böylece üzerindeki kara bulutları da dağıtmayı başardı.

ÇOK BÜYÜK BiR SEViNÇ YAŞANDI
Grubun favorisi Napoli karşısında deplasmanda kazanan Beşiktaş'ta maç sonu büyük coşku yaşandı. Futbolcular gecenin kahramanı 'ın üzerine koşup sevinç yumağı oluşturdu.

İTALYANLAR KARŞISINDA İLK KEZ GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçına Napoli deplasmanında çıkan Beşiktaş, İtalyan takımlarına karşı ilk kez galip gelmek istiyordu. Ve Siyah-Beyazlılar şanssızlığı dün gece kırdı. San Paulo Stadı'nda çok iyi bir mücadele sergileyerek Napoli'yi deviren Beşiktaş, Çizme ekiplerine karşı Avrupa Kupaları'nda oynadığı 12. maçında galibiyetle tanıştı. Tarihinde İspanyol, İngiliz, Fransız ve Alman ekiplerine karşı çok önemli zaferler olan Siyah-Beyazlılar böylece listeye İtalyanlar'ı da eklemiş oldu. Kartal bu galibiyetle tur yolunda da dev bir adım attı.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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