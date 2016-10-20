13’te Adriano ile öne geçen Kartal’a Mertens yanıt verdi... Fakat Aboubakar 38’de siftah yapıp skoru 2-1’e getirdi. 49’da Fabri, Insigne’nin penaltısını çıkardı. 69’da ise Gabbiadini penaltıda hata yapmadı. Fakat 86’da sahne alan Aboubakar, Napoli’yi avladı
İişte Kartal işte destan... Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında lider Napoli ile İtalya'da karşılaşan Beşiktaş güçlü rakibini 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Puanını 5'e çıkaran Şenol Güneş'in ekibi gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı... 13. dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Quaresma'nın yerden ortasında arka direkte Adriano'nun şutunda top filelerle buluştu: 0-1. 18. dakikada Mertens'in gelişine şutunda kaleci Fabri topu kornere çeldi. 30. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Callejon'un yerden ortasında altıpas içinde Mertens topu ağlara yolladı. 1-1. 38. dakikada defansın hatasıyla topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girer girmez şutu ağlara gitti: 1-2.
BENFICA DA KIEV'DE ÜÇ PUANI ALDI 49'da Fabri ceza sahasında Mertens'i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Fakat Fabri, Insigne'nin köşeden çıkardı. 69'da hakem yine penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Gabbiadini topu ağlara yolladı ve skor 2-2 oldu. 86'da Quaresma serbest vuruşu kullandı. Arka direkte Aboubakar kafayı vurdu ve Beşiktaş 3 puanı aldı. Grubumuzdaki diğer maçta Benfica, D.Kiev'i 2-1 mağlup etti.
KAÇIRDI, ÇOK ELEŞTİRİLDİ AMANAPOLI'YE PATLADI! Sezon başında Mario Gomez'in yerine Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen Vincent Aboubakar şanssızlığı İtalya'da kırdı... Şu ana kadar ne Süper Lig ne de ŞampiyonlarLigi'nde golle buluşamayan Kamerunlu büyük bir tartışma konusu olmuştu. Fakat Vincent Aboubakar dün Napoli ağlarını iki kez sarstı. Hem Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attı hem de Napoli zaferini getirdi. Yıldız futbolcu böylece üzerindeki kara bulutları da dağıtmayı başardı.
ÇOK BÜYÜK BiR SEViNÇ YAŞANDI
Grubun favorisi Napoli karşısında deplasmanda kazanan Beşiktaş'ta maç sonu büyük coşku yaşandı. Futbolcular gecenin kahramanı Aboubakar'ın üzerine koşup sevinç yumağı oluşturdu.
İTALYANLAR KARŞISINDAİLK KEZ GALİBİYET Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçına Napoli deplasmanında çıkan Beşiktaş, İtalyan takımlarına karşı ilk kez galip gelmek istiyordu. Ve Siyah-Beyazlılar şanssızlığı dün gece kırdı. San Paulo Stadı'nda çok iyi bir mücadele sergileyerek Napoli'yi deviren Beşiktaş, Çizme ekiplerine karşı Avrupa Kupaları'nda oynadığı 12. maçında galibiyetle tanıştı. Tarihinde İspanyol, İngiliz, Fransız ve Alman ekiplerine karşı çok önemli zaferler olan Siyah-Beyazlılar böylece listeye İtalyanlar'ı da eklemiş oldu. Kartal bu galibiyetle tur yolunda da dev bir adım attı.
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