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de modaya uydu

Volkan Şen de modaya uydu
Fenerbahçe 'nin kötü oynadığı maçlarda mücadelesi ve hırsıyla takımı sürekleyen isim olan , son Alanya maçında bu kez sırıttı. Takım arkadaşlarının etkisizliğine ayak uyduran Volkan Şen, adam eksiltmekte zorlandığı gibi şutları da kaleyi bulmadı. Moral çöküntüsü onu da çok etkiledi.

UMUTSUZ VAKA!
"Fenerbahçeli taraftarlar Hollandalı sağ bek Van der Wiel'in ortaya koyduğu performanstan oldukça şikayetçi. Ligin başında daha iyi olduğu yönünde yorumlar yapılırken Hollandalı sağ bekin her geçen hafta daha kötü futbol sergilemesi Sarı-Lacivertli taraftarları karamsarlığa sürüklüyor.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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