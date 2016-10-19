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Store’da dev imza gunu

Riekerink, Selçuk, Sneijder, Muslera, Bruma, Eren, Sabri ve Hakan taraftarlarla buluşacak

Store’da dev imza gunu
Galatasaray futbol takımı taraftarlarla nde buluşuyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile futbolcular Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Fernando Muslera, Bruma, Eren Derdiyok ve Hakan Balta bugün saat 14.00'te Florya'da bulunan GSStore'da yeni sezon formalarını ve lisanslı ürünleri imzalayacak.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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