  1. Çözüm sportif direktör
  2. 3 puan için mücadele edeceğiz

Şok iddia! Yıldırım seçime gidiyor

Başkan Yıldırım yargıtay kararını beklemeden 2017 Mayıs’ta seçime gidiyor. Yıldırım, bu seçimde aday olmayı düşünüyor

Şok iddia! Yıldırım seçime gidiyor
Futbolda alınan kötü sonuçlar ve kötü futbol Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici arkadaşlarının canını fazlasıyla sıkarken kulüpte flaş gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Daha önce Yargıtay'ın şike ile ilgili kararını açıklamasının ardından görevi bırakacağını açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yargıtay kararını beklemeden 2017 yılının Mayıs ayında seçime gitmeyi planladağı belirtildi. Kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Yıldırım bu seçimde de başkanlığa aday olacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yıldırım yeni seçim için listesini şekillendirmiş değil. Ancak kurmaylarıyla görüş alışverişi yaptığı da gelen haberler arasında.

YILDIRIM DÜN İDMANI İZLEDİ
Kulübü Başkanı 'ın ligde alınan kötü sonuçlardan dolayı sinirli ve gergin olduğu belirtildi. Yıldırım, dün yapılan antermanı da saha kenarından takip etti.
Etiketler: ,
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar