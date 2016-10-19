Şok iddia! Yıldırım seçime gidiyor

Futbolda alınan kötü sonuçlar ve kötü futbol Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici arkadaşlarının canını fazlasıyla sıkarken kulüpte flaş gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Daha önce Yargıtay'ın şike ile ilgili kararını açıklamasının ardından görevi bırakacağını açıklayan Fenerbahçe KulübüBaşkanı Aziz Yıldırım'ın Yargıtay kararını beklemeden 2017 yılının Mayıs ayında seçime gitmeyi planladağı belirtildi. Kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Yıldırım bu seçimde de başkanlığa aday olacak.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Yıldırım yeni seçim için listesini şekillendirmiş değil. Ancak kurmaylarıyla görüş alışverişi yaptığı da gelen haberler arasında.
YILDIRIM DÜNİDMANI İZLEDİ Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın ligde alınan kötü sonuçlardan dolayı sinirli ve gergin olduğu belirtildi. Yıldırım, dün yapılan antermanı da saha kenarından takip etti.
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