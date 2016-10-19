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Ricardo 50. maçına çıkıyor

Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Şampiyonlar Ligi kariyerinde 50’nci kez forma giyecek

Ricardo Quaresma 50. maçına çıkıyor
Quaresma bugün Napoli karşısında forma giyerse Şampiyonlar Ligi kariyerinde 50. karşılaşmasına çıkacak. Portekizli futbolcu Porto formasıyla bu organizasyonda 39 kez sahada yer aldı. Inter'de 8 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Quaresma Beşiktaş'ta da 2 Devler Ligi maçında oynadı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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