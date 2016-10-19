Ricardo Quaresma 50. maçına çıkıyor

Quaresma bugün Napoli karşısında forma giyerse Şampiyonlar Ligi kariyerinde 50. karşılaşmasına çıkacak. Portekizli futbolcu Porto formasıyla bu organizasyonda 39 kez sahada yer aldı. Inter'de 8 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Quaresma Beşiktaş'ta da 2 Devler Ligi maçında oynadı.