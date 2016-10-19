  1. Şampiyonluk hasreti bitecek
  2. İlk 10’a giremezsek sana 100 bin Euro

imzalıyor

Bild gazetesi, milli futbolcunun haziran ayında Dortmund’a transfer olacağını öne sürdü.

Ömer Toprak imzalıyor
Alman Sport Bild dergisi, milli futbolcu Ömer Toprak'ın 2017-2018 sezonundan itibaren Borussia Dortmund adına oynayacağını yazdı. Haberde, kulüplerin ön anlaşmaya vardığı ve ocak ayında yazılı anlaşma yapıldığı taktirde 12 milyon Euro bedelle serbest kalacak 27 yaşındaki futbolcunun transferinin 2017 yaz transfer döneminde tamamlanacağı belirtildi.
Etiketler:
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar