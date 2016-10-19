Ömer Toprak imzalıyor

Alman Sport Bild dergisi, milli futbolcu Ömer Toprak'ın 2017-2018 sezonundan itibaren Borussia Dortmund adına oynayacağını yazdı. Haberde, kulüplerin ön anlaşmaya vardığı ve ocak ayında yazılı anlaşma yapıldığı taktirde 12 milyon Euro bedelle serbest kalacak 27 yaşındaki futbolcunun transferinin 2017 yaz transfer döneminde tamamlanacağı belirtildi.