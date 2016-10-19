Ne oldu sana Kjaer

Fenerbahçe'de formsuz ve kötü performans gösteren birçok futbolcu olmasına rağmen en büyük hayal kırıklığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer oldu.



SIRADAN STOPER!

Geçtiğimiz sezon başarılı futbolunun yanında liderlik özellikleriyle de ön plana çıkan Danimarkalı stoper bu sezon son derece silik bir görüntü ortaya koyuyor. Sıradan bir stoper gibi oynayan Kjaer, perfomansıyla Skrtel'in de bile gerisinde kaldığı söylenebilir. Kjaer, 7 milyon 600 bin Euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu olmuştu.