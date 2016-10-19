UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Arsenal konuk ettiği Ludogorets'i 6-0 yenerken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 3 gol atıp "hat-trick" yaptı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında İngiliz ekibi Arsenal ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 6-0 mağlup etti.

Arsenal'e farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez, 42. dakikada Theo Walcott, 47. dakikada Oxlade-Chamberlain ile 56, 83 ve 87. dakikalarda Türk asıllı Alman orta saha Mesut Özil kaydetti. Ayrıca Mesut Özil, Walcott'un attığı gollün asistini de yaptı.

Mesut Özil attığı bu 3 golle Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal adına "hat-trick" yapan 5. futbolcu oldu.



