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Mehmet Öztürk toprağa verildi

Mehmet Öztürk toprağa verildi
Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor'un vefat eden başantrenörü Mehmet Can Öztürk için memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde tören düzenlendi. Ceyhan Spor Salonu'ndaki törende, Öztürk'ün cenazesi katafalka konulmasının ardından Kur'anı Kerim okundu. Sonrasında Buğday Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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