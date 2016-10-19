  1. Ömer Toprak imzalıyor
  2. Birlikte çok yol aldık

İlk 10’a giremezsek sana 100 bin Euro

Kamerunlu yıldız, Rize maçı sonrası bir taraftara, “İlk 10’a giremezsek sana 100 bin Euro vereceğim” dedi...

İlk 10’a giremezsek sana 100 bin Euro
Antalyaspor sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puana razı olurken maçtan sonra taraftarlar, Kırmızı-Beyazlı futbolcularla yönetime tepki gösterdi. Bir grup taraftar, futbolcular soyunma odasına gittikten sonra da stattan ayrılmayarak, tepkilerini sürdürdü. Soyunma odasına giden Antalyasporlu futbolcular da sahaya dönerek taraftarlarını selamladı. Kuzey kale arkası tribününe giden Eto'o ve takım arkadaşları, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı. Futbolcular bir süre konuştukları taraftarlarını sakinleştirdikten sonra yeniden soyunma odasına yöneldi.

NE OLACAK TAKIMIN HALİ?
Tünel girişinde bir grup taraftar, bu arada Eto'o'yu tekrar yanlarına çağırdı. Taraftarlardan Mehmet Akdeniz ise Eto'o'ya "Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ne olacak bu takımın hali. Ne zaman kazanacağız" diye seslendi. Taraftarın yanına giden Eto'o, yanına tercümanı Canberk Teber'i de aldı. Taraftarın elini tutan yıldız futbolcu, "Bu sene de ligi ilk 10 takım arasında bitireceğiz. Buna inan. Eğer bitiremezsek sana 100 bin Euro vere- ceğim" dedi.

TELEFON NUMARASINI KAYDETTİ
Samuel tercümanı aracılığıyla, 100 bin Euro sözü verdiği Mehmet Akdeniz'in telefon numarasını da aldı. Kamerunlu futbolcunun konuştuğu taraftarın ise yaşadığı büyük şaşkınlıkla stattan ayrılması dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: ,
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar