Haydi bastır Beşiktaş bu kez çizmeyi aş

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi BGrubu 3. haftasındabugün İtalya'nın Napolitakımıyla deplasmandakarşılaşacak. San PaoloStadı'nda saat 21.45'teoynanacak olan karşılaşmayıRus hakemSergei Karasev yönetecek.Grubunda ilkmaçta deplasmandaBenfica ile1-1 berabere kalan Kartal ardındanevinde DinamoKiev'le sahadan 1-1'likskorla ayrılmıştı.
OĞUZHAN YOK Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Oğuzhan Özyakup ile Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen kadroda yer almayan Ömer Şişmanoğlu ve Aras İtalya'ya götürülmedi.
GÖKHAN İNLER ESKİ TAKIMINA KARŞI Beşiktaş' ta sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Gökhan İnler bugün ilk 11'de forma giyecek. İtalya'da 8 yıl forma giyen ve bunun 4 sezonunu Napoli'de geçiren tecrübeli futbolcu daha önce de yine Çizme ekiplerinden Udinese'nin formasını giymişti. Napoli'de kaptanlık bile yapan Siyah-Beyazlı oyuncu bu kulüpte 118 lig maçına çıktı. Gökhan İnler ayrıca bu takımla 13 Şampiyonlar Ligi maçında mücadele verdi.
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