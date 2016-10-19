Haydi bastır Beşiktaş bu kez çizmeyi aş

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında bugün İtalya'nın Napoli takımıyla deplasmanda karşılaşacak. San Paolo Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Grubunda ilk maçta deplasmanda Benfica ile 1-1 berabere kalan Kartal ardından evinde Dinamo Kiev'le sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı.



OĞUZHAN YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Oğuzhan Özyakup ile Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen kadroda yer almayan Ömer Şişmanoğlu ve Aras İtalya'ya götürülmedi.



GÖKHAN İNLER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş' ta sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Gökhan İnler bugün ilk 11'de forma giyecek. İtalya'da 8 yıl forma giyen ve bunun 4 sezonunu Napoli'de geçiren tecrübeli futbolcu daha önce de yine Çizme ekiplerinden Udinese'nin formasını giymişti. Napoli'de kaptanlık bile yapan Siyah- Beyazlı oyuncu bu kulüpte 118 lig maçına çıktı. Gökhan İnler ayrıca bu takımla 13 Şampiyonlar Ligi maçında mücadele verdi.