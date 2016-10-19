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Fenerbahçe uçağı zorunlu iniş yaptı!

Fenerbahçe uçağında kabus anları! Zorunlu iniş yaptı

Fenerbahçe kafilesini Manchestar'a götüren uçağın camının çatlaması sebebiyle uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.

Fatih Demirkol: "Uçağın ön camındaki kırıktan dolayı Fenerbahçe kafilesi zorunlu iniş yaptı" şeklinde açıklamada bulundu.

Ayrıntılar birazdan...
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 13:47
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