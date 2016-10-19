Fenerbahçe kafilesini Manchestar'a götüren uçağın camının çatlaması sebebiyle uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.
Fatih Demirkol: "Uçağın ön camındaki kırıktan dolayı Fenerbahçe kafilesi zorunlu iniş yaptı" şeklinde açıklamada bulundu.
Ayrıntılar birazdan...
Fenerbahçe uçağı zorunlu iniş yaptı!
Fenerbahçe kafilesini Manchestar'a götüren uçağın camının çatlaması sebebiyle uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.
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