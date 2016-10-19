Fenerbahçe uçağı zorunlu iniş yaptı!

Fenerbahçe kafilesini Manchestar'a götüren uçağın camının çatlaması sebebiyle uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.



Fatih Demirkol: "Uçağın ön camındaki kırıktan dolayı Fenerbahçe kafilesi zorunlu iniş yaptı" şeklinde açıklamada bulundu.



Ayrıntılar birazdan...