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7 maça da farklı 11’le çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü ilk 7 haftada 25 kişilik takım kadrosunda 19 futbolcusuna forma verdi. Yanal birçok maça farklı 11’le çıktı.

Ersun Yanal 7 maça da farklı 11’le çıktı
İlk 7 haftada 25 kişilik takım kadrosunda 19 futbolcusuna forma veren Ersun Yanal, henüz ideal 11'ini oluşturamadı. Trabzonspor'da 6 isim ise henüz siftah yapmadı. Esteban, Furkan, Uğur, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Ramil Shedidaev Bordo- Mavililer'de ilk 7 haftada şans bulamayan isimler oldu. Onur Recep Kıvrak ve Jan Druica ise tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek takımda en uzun süre yer alan oyuncular oldu.

İSTİKRAR BİR TÜRLÜ SAĞLANMADI
Trabzonspor'da her maça farklı 11'in çıkması neticesinde bir türlü istikrar sağlanamadı. Onur ve Jan Druica ise 'ın vazgeçemediği futbolcular oldu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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