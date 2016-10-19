Ersun Yanal 7 maça da farklı 11’le çıktı

İlk 7 haftada 25 kişilik takım kadrosunda 19 futbolcusuna forma veren ErsunYanal, henüz ideal 11'ini oluşturamadı. Trabzonspor'da 6 isim ise henüz siftah yapmadı. Esteban,Furkan, Uğur, YusufYazıcı, Abdülkadir ve Ramil Shedidaev Bordo-Mavililer'de ilk 7 haftada şans bulamayan isimler oldu. OnurRecep Kıvrak ve Jan Druica ise tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek takımda en uzun süre yer alan oyuncular oldu.
İSTİKRARBİR TÜRLÜSAĞLANMADI
Trabzonspor'da her maça farklı 11'in çıkması neticesinde bir türlü istikrar sağlanamadı. Onur ve Jan Druica ise Ersun Yanal'ın vazgeçemediği futbolcular oldu.
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