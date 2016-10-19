Napoli’den korkmuyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Napoli maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Güneş, "Grubun lider takımıyla oynayacağız. Hücum zenginliği iyi bir takımla mücadele edeceğiz. Sezon başından beri oynadığımız en güçlü takımla oynayacağız. Buradan alacağımız puanlarla daha avantajlı olmak istiyoruz. Kendi futbolumuzu oynayarak, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. 3 puan çok önemli bir avantaj olacak. Beraberlik de kötü sonuç değil, kaybettiğimiz zaman bile doğru işleri yapıyorsak sevindirici bir durum. Milik iyi bir oyuncu. Mertens, Insigne ve Hamsik gibi kaliteli oyuncuları var. Onlara karşı kendi oyunumuzu oynarsak, zaman zaman zorlanacağız. Diğer maçlara göre belki farklı bir formatta oynayacağız" dedi.



ABOUBAKAR'DAN BUGÜN GOL BEKLİYORUZ

Güneş, "Aboubakar'ın gol atması için yarını (bugün) bekleyeceğiz herhalde. Kayseri maçında oynadığımız tarzda oynamayacağız. Maçı iyi başlayıp, iyi bitirmek için çalışacağız. Korkmuyoruz, merak etmeyin. Kimse de korkmasın. Futbol keyif alınan bir oyundur. Keyif alarak iyi oynamaya çalışaca- ğız. Şu an mağlubiyetimiz yok ancak galibiyetimiz de yok. Yarın umarım sürpriz olur" diye konuştu.