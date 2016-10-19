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Vitra& rakiplerini ezdi geçti

Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası’nda ve ilk maçlarını kazanarak çok iyi bir başlangıç yaptı

Eczacıbaşı Vitra&Vakıfbank rakiplerini ezdi geçti
Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda ve ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. A Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımını 3-0 yendi. Eczacı setleri 25-17, 25-18 ve 25-15 önde bitirdi. Eczacıbaşı 2. maçında yarın Rexona Sesc Rio ile karşılaşacak.

VAKIF ÜSTÜNDÜ
B Grubu'nda yer alan Vakıfbank ise Japon temsilcisi Hisamitsu Springs'i 3-1 mağlup etti. Vakıfbank ilk ve 2. seti 25-15 önde tamamladı. 3. seti 31-29 kaybeden takımımız 4. seti 25-18 aldı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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