Eczacıbaşı Vitra&Vakıfbank rakiplerini ezdi geçti

Kadınlar DünyaVoleybol KulüplerŞampiyonası'nda Eczacıbaşıve Vakıfbankilk maçlarından galibiyetleayrıldı. A Grubu'ndamücadele edenEczacıbaşı İtalya'nınPomi Casalmaggiore takımını3-0 yendi. Eczacısetleri 25-17, 25-18ve 25-15 önde bitirdi.Eczacıbaşı 2. maçındayarın Rexona Sesc Rioile karşılaşacak.
VAKIF ÜSTÜNDÜ
B Grubu'nda yer alan Vakıfbank ise Japon temsilcisi HisamitsuSprings'i 3-1 mağlup etti. Vakıfbank ilk ve 2. seti 25-15 önde tamamladı. 3. seti 31-29 kaybeden takımımız 4. seti 25-18 aldı.
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