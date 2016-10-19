Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4 grupta 8 maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Napoli'yi 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ta 12. dakikada Adriano, 38 ve 86. dakikalarda Aboubakar ile rakip fileleri havalandırırken, Napoli'nin golleri 30. dakikada Mertens ve 69. dakikada penaltıdan Gabbiadini'den geldi. Mertens bir de penaltı kaçırdı.

Gruptaki diğer maçta Portekiz ekibi Benfica deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 9. dakikada penaltıdan Salvio ve 55. dakikada Cervi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

GECENİN MAÇINDA MESSİ''DEN "HAT-TRİCK"

Milli futbolcu Arda Turan'ın yedek başladığı C Grubu'ndaki karşılaşmada, İspanyol ekibi Barcelona ağırladığı Manchester City'yi 4-0 yendi. Eski Barcelona teknik direktörü Josep Guardiola İngiliz temsilcisi Manchester City'nin başında sahaya çıktı. Lionel Messi 17, 61 ve 69. dakikalarda 3 gol atarak "hat-trick" yaptarken, diğer golü 89. dakikada Neymar kaydetti. İngiliz ekibinde kaleci Claudio Bravo 53. dakikada direkt ve Barcelona'da Jeremy Mathieu 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

ROSTOV 26 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

D Grubu'ndaki maçta İspanyol ekibi Atletico Madrid deplasmanda Rus temsilcisi Rostov'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekip, son 26 resmi maçında sahasında maç kaybetmemişti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 62. dakikasında Yannick Carassco attığı golle Rostov'un 26 maçlık serisine son verdi.

Grubun diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih konuk ettiği Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-1 yenmeyi başardı.

Tümü TSİ 21.45'de başlayan ilk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A GRUBU:

Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan: 6-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre): 3-0

B GRUBU:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-2

Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye): 2-3

C GRUBU:

Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 4-0

Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-2

D GRUBU:

Bayern Münih (Almanya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 4-1

Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-1