Dev kupa Hatay’ın

Kadınlar basketbolda 1 numaralı kupa Hatay Büyükşehir Belediye'nin oldu... Hatay ekibi, Ankara'daki CumhurbaşkanlığıKupası finalinde Fenerbahçe'yi60-55 yendi. İlk çeyrekte Paris, Marina ve Bahar Öztürk ile etkili olan Hatay 2. periyoda 10-8 üstün girdi. Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bahar Öztürk-Hurst ikilisinin başarılı oyunuyla 15. dakikayı 17-12 önde geçti. 24. dakikada eşitlik vardı: 27-27. Ancak daha sonraki dakikalarda farkı açan Hatay, son çeyreğe42-34 önde girdi. 38. dakikada maça yine denge geldi: 52-52. Son dakikaları iyi oynayan Hatay maçı kazanmayı başardı. 24. Kadınlar CumhurbaşkanlığıKupası maçında Fenerbahçe'yi deviren Hatay Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez kupayı müzesinegötürdü. Hatay BŞB.'de 24 sayıyla maçın en skorer ismi olanSnytsina ve 13 sayı üreten Hurst, galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise 15 sayılık performanssergileyen Birsel Vardarlı Demirmen ile 13 sayı bulan Verameyenka yenilgiyi önleyemedi.
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