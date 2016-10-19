  1. Şampiyonluk hasreti bitecek

Dev kupa Hatay’ın

Kadınlar basketbolda, 24. ’nı F.Bahçe’y iAnkara’da 5 sayı farkla mağlup eden Hatay BŞB. kazandı. Snytsina 24 sayıyla gabliyeti getiren isimdi

Dev kupa Hatay’ın
Kadınlar basketbolda 1 numaralı kupa Hatay Büyükşehir Belediye'nin oldu... Hatay ekibi, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 60-55 yendi. İlk çeyrekte Paris, Marina ve Bahar Öztürk ile etkili olan Hatay 2. periyoda 10-8 üstün girdi. , Bahar Öztürk-Hurst ikilisinin başarılı oyunuyla 15. dakikayı 17-12 önde geçti. 24. dakikada eşitlik vardı: 27-27. Ancak daha sonraki dakikalarda farkı açan Hatay, son çeyreğe 42-34 önde girdi. 38. dakikada maça yine denge geldi: 52-52. Son dakikaları iyi oynayan Hatay maçı kazanmayı başardı. 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi deviren Hatay Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Hatay BŞB.'de 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Snytsina ve 13 sayı üreten Hurst, galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise 15 sayılık performans sergileyen Birsel Vardarlı Demirmen ile 13 sayı bulan Verameyenka yenilgiyi önleyemedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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