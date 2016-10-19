Çözüm sportif direktör

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Ülker Stadyumu'nda 1-1 berabere kalan ve oynadığı kötü futbolla da taraftarlarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Dick Advocaat ile bir toplantı gerçekleştirdi ve takımdaki sorunlar masaya yatırıldı. Hollandalı teknik adam, Yıldırım'a "Takımda arkadaşlık sıkıntısı var. Bir türlü takım olamıyoruz. Özgüven eksikliği de var" şeklinde ifadeler kullanınca Başkan Yıldırım'ın yönetici arkardaşlarına sportif direktör konusunu gündeme getirdiği bildirildi. Yıldırım'ın takımın başına sportif direktör getirmeye sıcak baktağı belirtilirken adayların da belli olduğu ve bunların camiaya yakın isimler olduğu gelen haberler arasında.



ŞİMDİLİK 3 ADAY VAR AMA ÇOĞALABİLİR!

Sportif direktör adaylarının Ümit Özat, Bülent Uygun ve Roberto Carlos olduğu Başkan Yıldırım'ın başka görüşlere de açık olduğu ancak gündeme olan isimlerin bu üçü olduğu ifade edildi. Yıldırım'ın sportif direktör meselesini 1 hafta içinde yönetimle birlikte çözüme bağlayacağı da iddia ediliyor.



