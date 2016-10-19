Çocuklarımız ilk 11’imizi ezbere saydığı gün şampiyonuz

Trabzonspor Başkanı MuharremUsta ses getirecek açıklamalar yaptı.Yeni bir düzene ihtiyaçları olduğunu söyleyenUsta, "O düzende çocuklarımız Trabzonspor'unilk 11'ini saymaya başlayacağıgün bu takımın şampiyon olacağı gündür. Ozaman da bizim bunları takımın içine monteetmemiz gerekir" ifadesini kullandı.
SÜREKLİLİK GEREKİYOR
Artık sürekliliğe ihtiyaçları olduğunun altını çizen Usta, " Sürekliliği olmayan bir Trabzonspor'dan kimse birşey beklemesin. Biz sürekli bir yolculuğa çıktık. İlk periyotta iyi geçmedi ama iyi olan şeye bakacağız. Dolu tarafına çok bakarsak boş tarafı da yavaş yavaş dolduracağız. Yaşananlara bakıp da Trabzonspor'un aynı şeyleri yaşamasını talep etmek, Trabzonspor'a yapılan en büyük haksızlık, en yıkıcı darbe olur" dedi.
BÜYÜK DEĞİŞİKLER OLDU Usta Trabzonspor'da son 3-4 yılda teknik kadro ve oyuncu bakımından büyük değişiklikler yaşandığını vurgulayarak, " Sonuç hem sportifhem ekonomik devasa bir çöküş. Takım iyide gitse kötü de gitse artık hoca ve oyuncularındeğişimiyle başarının geleceği fikrindenvazgeçmeliyiz' ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.