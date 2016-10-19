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Çocuklarımız ilk 11’imizi ezbere saydığı gün şampiyonuz

yeni bir düzene ihtiyaçlar ı olduğunu söyleyerek, ‘O düzende çocuklarımız ilk 11’imizi ezbere sayarsa şampiyonuz” dedi.

Çocuklarımız ilk 11’imizi ezbere saydığı gün şampiyonuz
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ses getirecek açıklamalar yaptı. Yeni bir düzene ihtiyaçları olduğunu söyleyen Usta, "O düzende çocuklarımız Trabzonspor'un ilk 11'ini saymaya başlayacağı gün bu takımın şampiyon olacağı gündür. O zaman da bizim bunları takımın içine monte etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.

SÜREKLİLİK GEREKİYOR
Artık sürekliliğe ihtiyaçları olduğunun altını çizen Usta, " Sürekliliği olmayan bir Trabzonspor'dan kimse birşey beklemesin. Biz sürekli bir yolculuğa çıktık. İlk periyotta iyi geçmedi ama iyi olan şeye bakacağız. Dolu tarafına çok bakarsak boş tarafı da yavaş yavaş dolduracağız. Yaşananlara bakıp da Trabzonspor'un aynı şeyleri yaşamasını talep etmek, Trabzonspor'a yapılan en büyük haksızlık, en yıkıcı darbe olur" dedi.

BÜYÜK DEĞİŞİKLER OLDU
Usta Trabzonspor'da son 3-4 yılda teknik kadro ve oyuncu bakımından büyük değişiklikler yaşandığını vurgulayarak, " Sonuç hem sportif hem ekonomik devasa bir çöküş. Takım iyi de gitse kötü de gitse artık hoca ve oyuncuların değişimiyle başarının geleceği fikrinden vazgeçmeliyiz' ifadesini kullandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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