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taraftarından ‘zam’ zaferi

taraftarı kulüpte asgari ücret alan 100 çalışana yüzde 10 zam yaptırdı

Celtic taraftarından ‘zam’ zaferi
Celtic Trust taraftar grubu, kulüpten asgari ücret alan 100 çalışanın zam alması ve kaliteli yaşam sınırına ulaşabilmesi adına verdiği mücadeleyi kazandı. Geçen yıl kulüp başkanı Ian Bankier'in gerçekleştirmeyi düşünmedikleri girişim uzun süren mücadelenin ardından sonuç verdi ve 100 çalışana yüzde 10 oranında zam yapıldı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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