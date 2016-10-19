Bruma ve Muslera’ya teklif geldi

Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İşte Nazifoğlu'nun sözleri: 7 hafta geçti, Florya'da bütün sorunlar sona erdi. Bizim de ummadığımız seviyede bir birlik beraberlik var. Trabzonspor maçında statta 50 bin aslanı görmek istiyoruz. Milli Takım'a yolluyoruz oyuncuyu sakatlanıyorlar ve dönüyorlar. Bu çocuklar yolda sakatlanmış gibi davranılıyor. Sneijder tedavisini Hollanda'da sürdürüyor. Bu akşam dönecek. Trabzon maçında en azından 45 dakika görev alır gibi gözüküyor. Kongrede kötü sonuç alırsak biz iyi etkilenmeyiz. Burada bazı problemler var, bu ayın 22'sini bekliyoruz. Bruma, Muslera ve bunun dışında bazı oyunculara da teklifler var. Bizden oyuncu almak kolay değil."



YAYINCI KURULUŞTA BİR G.SARAY DÜŞMANI VAR

"O satılmasın bu satılmasın deniyor ama 1.5 milyar liraya varan bir borç var. Kangren olmuş durumda bunun çözülmesi lazım. Fenerbahçe ile aynı görüşteyim. Fenerbahçe ile Galatasaray, yayın ihalesinden daha fazla pay almalı. Yayıncı kuruluştaki bir arkadaş Galatasaray düşmanıdır. O yapının değişmesi gerekiyor. Riekerink'in sözleşme konusu için daha erken."

