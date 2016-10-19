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Birlikte çok yol aldık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü , “Takım bizimle birlikte çok yol aldı. Çaykur Rizespor deplasmanında kazanırsak, gözümüze üst sıraları kestireceğiz” dedi...

Birlikte çok yol aldık
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımının Spor Toto Süper Lig'de 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ikinci yarısındaki oyunundan memnun olduğunu söyledi.

İLERİSİ İÇİN UMUTLUYUZ
Başarılı hoca, "Galatasaray maçının ikinci yarısındaki oyun, ilerisi için bizi umutlandırıyor. Ligin en az gol yiyen iki takımından biriyiz. Gençlerbirliği, bizimle birlikte çok yol aldı, bunu kabul etmek lazım. Tüm spor otoriteleri, ikinci yarıda mahkum oynayan bir Galatasaray vardı diyorsa bu Gençlerbirliği'nin nereye geldiğinin göstergesidir. Kaybetmemize rağmen çok tebrik telefonu aldık. Pozisyonları değerlendiremezseniz, kazanamıyorsunuz. Ofansif olarak daha fazla üretmemiz gerekiyor" dedi. Rizespor maçıyla ilgili de konuşan Üzülmez, "Eğer Rize'den 3 puanla dönersek, üst sıraları gözümüze kestireceğiz. Olumsuz bir skorda ise orta veya alt sıralarda kendimize yer bulacağız" ifadesini kullandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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