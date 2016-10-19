Alanyaspor beraberliği ile bir anda zirveden 8 puan geriye düşen Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım duruma el koydu!
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Yıldırım, dün sabah Samandıra'ya giderek futbolcularla ve teknik direktör Dick Advocaat'la ayrı ayrı toplantılar yaptı.
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Başkan Yıldırım, ilk ayarı takıma verdi. İdman öncesinde tüm takımı toplantı odasında toplayıp tatlı-sert bir konuşma yaptı.
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Hiçbir şeyin bitmediğini, herkesin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini hatırlatıp, kötü gidişe son verilmesini istedi.
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Yıldırım, ardından Advocaat'la görüşüp bir durum değerlendirmesi yaptı. Advocaat'ın bazı şikayetlerini dile getirdiği toplantıda Yıldırım, dikkatlice dinlediği Hollandalı çalıştırıcıya uyarılarda bulundu.
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İSTEDİKLERİ YERE ÇEKİYORLAR
Yıldırım'ın, milli aralarda ülkesine gidip uzun süre dönmeyen Advocaat'tan izinlerine dikkat etmesini istediği ifade edilirken, "Biz bu takımı sana emanet ettik. Bazı konuşmaların takıma zarar veriyor, her yere çekiliyor. Futbolcular da bundan olumsuz etkileniyor" dediği belirtildi. Dick Advocaat'ın, başkanı anlayışla karşıladığı vurgulandı.
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