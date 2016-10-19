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Advocaat ‘’ dedi ama çok zor

Büyük ihtimalle United’a karşı yok

Advocaat ‘Lens’ dedi ama çok zor
Fenerbahçe 'in yokluğunu fazlasıyla hissediyor. Osmanlı ve Alanya maçlarında forma giymeyen Lens'in tedavisi tüm hızıyla devam ediyor ve Advocaat da yakından ilgileniyor. Ama Hollandalı yıldızın M.United'a karşı forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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