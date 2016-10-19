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45 dakikalık kondisyonu var

45 dakikalık kondisyonu var
Taraftarların büyük beklenti içine girdiği , Alanya maçında yine hayal kırıklığı yaşatırken, Hollardalı yıldız için sanal alemde, "Çok iyi çalıştığı sakatlığı atlattığı söylendi. Ama sahada 45 dakikalık kondisyonu var. 2. yarıda Emenike'nin değil onun oyundan alınması gerekirdi" yorumları yapıldı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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