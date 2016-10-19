3 puan için mücadele edeceğiz

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Napoli karşısında 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Napoli güçlü bir takım. Onların oynamalarına izin vermemeliyiz. İyi sonuç almak için sağlam bir görüntü sergilemeliyiz. Oyunumuzun stilini değiştirmeyeceğiz. Ritmimizi iyi ayarlamamız ve baskıyı onlardan almamıza ihtiyaç var" dedi.