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3 kulüp ’lık oldu

3 kulüp PFDK’lık oldu
TFF Hukuk Müşavirliği ligin 7. haftasında oynanan mücadeleler sonrasında 3 kulübü PFDK'ya sevketti. Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada saha olayları nedeniyle, Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat yüzünden Alanyaspor da takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'lık oldu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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