3 kulüp PFDK’lık oldu

TFF Hukuk Müşavirliği ligin 7. haftasında oynanan mücadeleler sonrasında 3 kulübü PFDK'ya sevketti. Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada saha olayları nedeniyle, Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat yüzünden Alanyaspor da takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'lık oldu.