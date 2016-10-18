Zincirleme lanet

Böyle bir kadere az rastlanır. Beşiktaş'ta geçen sezon müthiş bir performans gösteren Gomez attığı 26 golle gol krallığının en üst basamağına kadar yükselmişti. Alman futbolcu gösterdiği performansla Beşiktaş'ın 7 yıl sonra lig şampiyonu olmasında en önemli rolü oynayan isimlerin de başında geliyordu. Siyah- Beyazlı yönetim tüm çabasına rağmen Gomez'i takımda kalmaya ikna edemeyince Gomez Wolfsburg'a transfer oldu. Beşiktaş'taki başarısıyla Alman Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başaran Gomez yeni takımında oynadığı 6 karşılaşmada hala fileleri havalandırmayı başaramadı. Sürekli ilk 11'de oynayan Alman futbolcu buna rağmen akıl almaz goller kaçırarak yeni takımında düş kırıklığı yaşattı.



DEPOITRE GEÇEN SEZON 14 GOL ATMIŞTI

Beşiktaş'ın Gomez yerine aldığı Vincent Pate Aboubakar ise geçen sezon Porto'da ligde 13 gol atarak başarılı bir performans göstermişti. Ancak Kamerunlu yıldız Beşiktaş'ın ligde 5 maçında forma giymesine rağmen 1 kez bile gol atamayarak camiada şaşkınlık yaşattı. Porto'nun Aboubakar'ın yerine Gent takımından transfer ettiği Laurent Depoitre de Belçika ekibinde 14 gol atarken Porto'da forma giydiği 4 maçta bir kez olsun gol sevinci yaşayamadı.



