Yazma: Pekiyi Okuma: Zayıf

Geçen sezon sessiz sedasız alt yapı sorumlusu olarak göreve gelen fakat ligin sonuna doğru teknik adamlık koltuğuna oturan Jan Riekerink bu sezon Galatasaray'ı zirveye taşıyor... Sarı-Kırmızılı takımın başında Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferini yaşayan Hollandalı hoca, ligde de oldukça başarılı. Galatasaray camiası Riekerink'in duruşundan, yaptığı açıklamalardan, oluşturduğu oyun sisteminden ve takımı maça hazırlama şeklinden çok memnun. Fakat Sarı-Kırmızılı camia, tecrübeli hocanın oyun okuma konusundaki sıkıntısında da hemfikir durumda. Riekerink'e bu konuda yapılan eleştiriler Gençlerbirliği maçında birkez daha gündeme geldi. Hollandalı teknik adamın özellikle Yasin'i oyundan çıkarmaması ve takım kötü oynarken hamleleri geç yapması eleştiri konusu oldu. Fakat Riekerink bu konuda ilk kez tartışma konusu olmuyor.



AYHAN AKMAN'A DA TEPKİLER VAR

Bu sezon Kayseri ve Beşiktaş deplasmanında puan kaybeden Galatasaray, iki maçta da öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Riekerink bu maçlarda oyuncu değişikliklerini geç veya hatalı yaptığı için eleştiri almıştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, başarılı hocanın yardımcılarına dikkat çekiliyor. Taraftarlar özellikle Ayhan Akman'ın bu konuda gerekli katkıyı yapamadığı ifade ediliyor.



SAKATLIK YOKSA AYNI KADRO

Jan Riekerink'in bu sezon en çok dikkat çeken hamlelerinden birisi kadro istikrarı oldu. Hollandalı hoca, sakat veya cezalı futbolcu yoksa 11'i kesinlikle bozmuyor. Fakat Yasin ve Sabri konusundaki ısrarı da taraftarların tepkisini topluyor.