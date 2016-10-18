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’e yeni sözleşme

Beşiktaş Yönetimi müthiş bir performans gösteren için harekete geçti. Yönetim devre arasında Sırp yıldızın sözleşmesini uzatacak.

Tosic’e yeni sözleşme
Beşiktaş Tosic için harekete geçti. Bu sezon müthiş bir performans gösteren ve oynadığı futbolla Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah-Beyazlı yönetim 31 yaşındaki başarılı stoperle yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in takımda kalmasını özellikle istediği Sırp futbolcu ile devre arasında masaya oturacak olan yönetim kendisine yeni bir sözleşme önerecek. Beşiktaş'a geçen sezon G.Birliği'nden bonservissiz olarak alınan Tosic'in de takımda kalmak istediği ortaya çıktı.
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