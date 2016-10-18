Şenol Güneş, Ömer için pişmanlık duyuyor

Beşiktaş' ta Ömer Şişmanoğlu pişmanlığı yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, UEFA'ya bildirilen listeye Ömer Şişmanoğlu'nu almamakla yanlış bir karar aldığını düşündüğü öğrenildi. Cenk Tosun'la birlikte Aboubakar'ın Şampiyonlar Ligi'nin yükünü kaldırabileceğini düşünen Güneş'in yakın çevresine, "Bu seçimde yanlış yaptım" dediği öğrenildi.



YENİ LİSTEDE OLACAK

Özellikle Aboubakar'ın gösterdiği kötü performans ve gelecek adına umut vermemesi Şenol Güneş'in Ömer pişmanlığını daha da artırıyor. Kritik maçlarda attığı gollerle ön plana çıkmaya başlayan Ömer Şişmanoğlu'nun Beşiktaş'ın Avrupa'da tur geçmesi durumunda yeni listede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.