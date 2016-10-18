Şenol Güneş, Ömer için pişmanlık duyuyor

Beşiktaş' ta Ömer Şişmanoğlupişmanlığı yaşanıyor.Teknik Direktör Şenol Güneş,UEFA'ya bildirilen listeye ÖmerŞişmanoğlu'nu almamaklayanlış bir karar aldığını düşündüğüöğrenildi. Cenk Tosun'labirlikte Aboubakar'ın ŞampiyonlarLigi'nin yükünü kaldırabileceğinidüşünen Güneş'inyakın çevresine, "Bu seçimdeyanlış yaptım" dediği öğrenildi.
YENİ LİSTEDE OLACAK
Özellikle Aboubakar'ın gösterdiği kötü performans ve gelecek adına umut vermemesi Şenol Güneş'in Ömer pişmanlığını daha da artırıyor. Kritik maçlarda attığı gollerle ön plana çıkmaya başlayan Ömer Şişmanoğlu'nun Beşiktaş'ın Avrupa'da tur geçmesi durumunda yeni listede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
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