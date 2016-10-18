Önce mesajı yolladı sonra da sildi!

Alanyaspor maçında oyundan alınmasına sinirlenen EmmanuelEmenike dün de sosyal medyadan tepkisini gösterdi.
ÜSTÜ KAPALI MESAJ Nijeryalı yıldız, basın toplantısında "Forvetler daha çok gol atmalı" diyen teknik direktör Advocaat'a yanıt olarak Instagram hesabından "12 maçta 6 gol hiçbir şey. Her zaman elimden geleni yapmaya devem edeceğim. Yorum yok" ifadesini kullandı.
NE DİYECEK?
Fakat Emenike gündem yaratan bu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. Daha önce de sık sık teknik direktörleriyle sorun yaşayan yıldız futbolcunun konuyla ilgili açıklaması merak ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.