Önce mesajı yolladı sonra da sildi!

Alanyaspor maçında oyundan alınmasına sinirlenen Emmanuel Emenike dün de sosyal medyadan tepkisini gösterdi.



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Nijeryalı yıldız, basın toplantısında "Forvetler daha çok gol atmalı" diyen teknik direktör Advocaat'a yanıt olarak Instagram hesabından "12 maçta 6 gol hiçbir şey. Her zaman elimden geleni yapmaya devem edeceğim. Yorum yok" ifadesini kullandı.



NE DİYECEK?

Fakat Emenike gündem yaratan bu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. Daha önce de sık sık teknik direktörleriyle sorun yaşayan yıldız futbolcunun konuyla ilgili açıklaması merak ediliyor.