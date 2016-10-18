Ölüm haberi maçta geldi

Türk basketbolu dün çok önemli bir ismini kaybetti... Yıllardır kadın basketboluna önemli hizmetler veren Samsun Canik Belediyespor Başantrenörü Mehmet Can Öztürk hayatını kaybetti. Geçen hafta Doğuş Hastanesi ile oynanan maçın son üç dakikasında kalbinden rahatsızlanan 43 yaşındaki Öztürk 7 gündür yoğun bakımdaydı. Acı haberi Canikli oyuncular dün maç sırasında aldı. Galatasaray'la İstanbul'da hazırlık maçında karşılaşan oyunculara antrenörlerinin ölüm haberi geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan Canikli basketbolcular, maça devam edemeyeceklerini söyleyince karşılaşma yarıda kaldı.