Müezzinoğlu’na ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile İletişim. basınla İlişkiler ve Beşiktaş medyasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Candaş Tolga Işık,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. MehmetMüezzinoğlu'nu makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde Bakan Mehmet Müezzinoğlu'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye edildi. Bakan Müezzinoğlu, aldığı formanın ardından Orman'a teşekkür ederek, "Napoli ile oynayacağınız Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'a başarılar diliyorum" dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da ziyaret sırasında Bakan Müezzinoğlu'na, "Napoli karşısında futbolcularımıza güveniyoruz. Oradan en iyi sonucu alarak ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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