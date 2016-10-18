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Müezzinoğlu’na ziyaret

ile yönetici Candaş Tolga Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ’nu makamında ziyaret ederek kendisine forma hediye etti

Müezzinoğlu’na ziyaret
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile İletişim. basınla İlişkiler ve Beşiktaş medyasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Candaş Tolga Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nu makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde Bakan 'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye edildi. Bakan Müezzinoğlu, aldığı formanın ardından Orman'a teşekkür ederek, "Napoli ile oynayacağınız Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'a başarılar diliyorum" dedi. Beşiktaş Başkanı da ziyaret sırasında Bakan Müezzinoğlu'na, "Napoli karşısında futbolcularımıza güveniyoruz. Oradan en iyi sonucu alarak ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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